Futbol: Hazırlık maçı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, hazırlık maçında 1. Lig temsilcisi Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, hazırlık maçında 1. Lig temsilcisi Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı.
Bodrum İlçe Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Manisa FK, Damien Ramirez'in golüyle 1-0 önde tamamladı.
Karşılamanın ikinci devresinde Kwasi Wriedt'in golüne engel olmayan Sipay Bodrum FK, biri penaltıdan Kenan Özer ile 2 gol buldu.
Müsabaka 2-2 eşitlikle tamamlandı.
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