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        GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2 gün önce çıkan ve ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 250 hektar orman ve ziraat alanı zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 10:14 Güncelleme: 09.09.2024 - 10:23
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        GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2 gün önce çıkan ve ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 250 hektar orman ve ziraat alanı zarar gördü.

        Denizova Mahallesi Sarnıç mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle 7 Eylül'de öğle saatlerinde çıkan yangın, gece boyunca Akük, Sarnıç ve Zeytinköy mahalleleri arasında kalan bölgeler ile Kartal Kanyonu'nun ulaşımın olmadığı noktalarında etkili oldu.

        Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangının kontrol altına alınmasının ardından, soğutma çalışmalarına başlandı.

        Yangında yaklaşık 250 hektar orman ve ziraat alanının yanı sıra 800 arı kovanının zarar gördüğü öğrenildi.

        Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Menteşe ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığı belirtilerek, "Ormanlarımızı alevlerden korumak için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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