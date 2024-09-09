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        Yeniköy Kemerköy Enerji eğitime destek oluyor

        Yeniköy Kemerköy Enerji, Muğla'nın Milas ilçesinde eğitim öğretime desteğini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 13:48 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:48
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        Yeniköy Kemerköy Enerji eğitime destek oluyor
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        Yeniköy Kemerköy Enerji, Muğla'nın Milas ilçesinde eğitim öğretime desteğini sürdürdü.

        Üç yıldır Okula Dönüş Projesi kapsamında öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayan Yeniköy Kemerköy Enerji, okulların açılmasıyla bölgedeki 15 köy okulunda yaklaşık 750 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağladı.

        Muğla’nın en büyük ikinci şirketi olan Yeniköy Kemerköy Enerji, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Milas'ta bulunan 15 köy okulundaki yaklaşık 750 ilkokul öğrencisine kalem, defter, kalem kutusu, silgi, kalemtıraş, resim defteri ve boya kalemlerinden oluşan kırtasiye seti ve okul çantası dağıttı.

        Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Erol Demir, yaptığı açıklamada, Yeniköy Kemerköy Enerji olarak Milaslıların ihtiyaçlarını gidermeye ve onlara fayda sağlamaya gayret ettiklerini belirtti.

        Eğitimin geleceğin teminatı olduğunu aktaran Demir, "Biz, 2022'den bu yana düzenli olarak sürdürdüğümüz bu projeyle çocuklarımıza destek olarak onların daha iyi bir geleceğe hazırlanmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Ayrıca, köy okullarında geçtiğimiz yıldan bu yana sürdürdüğümüz yenileme, tadilat gibi çalışmalara da yeni eğitim ve öğretim yılında da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Demir, okulların ve öğretmen lojmanlarının yenilenmesi, hijyen koşullarının iyileştirilmesi, dersliklerinin düzenlenmesi ve öğrencilerin okul ihtiyaçlarının giderilmesi gibi projelerle hem çocukların eğitim hayatını desteklediklerini hem de veliler ve öğretmenlerin yükünü bir nebze olsun hafifletmeyi amaçladıklarını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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