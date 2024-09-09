Yeniköy Kemerköy Enerji eğitime destek oluyor

Yeniköy Kemerköy Enerji, Muğla'nın Milas ilçesinde eğitim öğretime desteğini sürdürdü.

Üç yıldır Okula Dönüş Projesi kapsamında öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayan Yeniköy Kemerköy Enerji, okulların açılmasıyla bölgedeki 15 köy okulunda yaklaşık 750 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağladı.

Muğla’nın en büyük ikinci şirketi olan Yeniköy Kemerköy Enerji, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Milas'ta bulunan 15 köy okulundaki yaklaşık 750 ilkokul öğrencisine kalem, defter, kalem kutusu, silgi, kalemtıraş, resim defteri ve boya kalemlerinden oluşan kırtasiye seti ve okul çantası dağıttı.

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Erol Demir, yaptığı açıklamada, Yeniköy Kemerköy Enerji olarak Milaslıların ihtiyaçlarını gidermeye ve onlara fayda sağlamaya gayret ettiklerini belirtti.

Eğitimin geleceğin teminatı olduğunu aktaran Demir, "Biz, 2022'den bu yana düzenli olarak sürdürdüğümüz bu projeyle çocuklarımıza destek olarak onların daha iyi bir geleceğe hazırlanmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Ayrıca, köy okullarında geçtiğimiz yıldan bu yana sürdürdüğümüz yenileme, tadilat gibi çalışmalara da yeni eğitim ve öğretim yılında da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.