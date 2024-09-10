Fethiye'de bir dalgıç su altında spor yaparak sağlıklı yaşama dikkati çekti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir dalgıç, sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak amacıyla su altında spor yaptı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir dalgıç, sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak amacıyla su altında spor yaptı.
İlçede dalış okulu işleten Önder Diktaş, beraberindeki Sevil Toker ile Dalyan Koyu açıklarında 5 metreye dalış gerçekleştirdi.
Toker, deniz dibinde açtığı spor matının üstünde ağırlık kaldırarak spor yaptı.
Önder Diktaş'ın da su altı kamerasıyla kaydettiği etkinlikte, Toker'in önünde yüzen balıklar dikkati çekti.
İşletmeci Diktaş, etkinliği sağlıklı yaşamda sporun önemini anlatmak için gerçekleştirdiklerini belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.