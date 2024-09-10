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        Bodrum'da "Uluslararası Bodrum MotoFest" etkinliği düzenlenecek

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek "Uluslararası Bodrum MotoFest" etkinliğinin 4-6 Ekim'de Gümbet Dolgu Alanı'nda düzenleneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:01 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:01
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        Bodrum'da "Uluslararası Bodrum MotoFest" etkinliği düzenlenecek
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek "Uluslararası Bodrum MotoFest" etkinliğinin 4-6 Ekim'de Gümbet Dolgu Alanı'nda düzenleneceği bildirildi.

        Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin destekleriyle Bodrum'da düzenlenecek etkinlikte motor sporları ve motosiklet kültürüne ilgi duyan herkese kapsamlı bir etkinlik sunulacak.

        Halka açık gerçekleştirilecek festivalde, adrenalin dolu motosiklet gösterileri, sahne şovları ve DJ performansları da yer alacak.

        Festival süresince düzenlenecek çekilişlerden elde edilecek gelirin tamamı sokak hayvanlarına mama desteği olarak aktarılacak.

        Bodrum MotoFest'de profesyonel eğitmenler tarafından verilecek seminerler doğrultusunda katılımcılara daha güvenli sürüş teknikleri ve trafik kuralları hakkında bilgi verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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