Bodrum'da "Uluslararası Bodrum MotoFest" etkinliği düzenlenecek

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek "Uluslararası Bodrum MotoFest" etkinliğinin 4-6 Ekim'de Gümbet Dolgu Alanı'nda düzenleneceği bildirildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin destekleriyle Bodrum'da düzenlenecek etkinlikte motor sporları ve motosiklet kültürüne ilgi duyan herkese kapsamlı bir etkinlik sunulacak.

Halka açık gerçekleştirilecek festivalde, adrenalin dolu motosiklet gösterileri, sahne şovları ve DJ performansları da yer alacak.