Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da hastane otoparkının genişletilmesi için çalışma yürütülüyor

        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otopark alanının genişletilmesi için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:33 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da hastane otoparkının genişletilmesi için çalışma yürütülüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otopark alanının genişletilmesi için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

        Mete, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve Eğitim Araştırma Hastanesi idarecileri ile hastane otoparkında incelemelerde bulundu.

        Özellikle kış aylarında ciddi sorun haline gelen otopark sorununun çözülmesi için çalışma başlattıklarını belirten Mete, otopark zemin çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bölgenin sağlık üssü durumunda olduğunu vurgulayan Mete, "Binlerce insanımızın derdine deva bulduğu hastanemizin en önemli sorunu olan otopark sorununu çözüyoruz. Zorlu arazi şartlarına rağmen düzleştirme çalışmalarını yaptık. Sonrasında zemin kaplama işlemi tamamlandı. Çevre duvarı, merdiven ve güvenlik tedbirlerinin ardından otoparkımız kullanıma açılacak." dedi.

        İncelemelere İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim, Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Turhan Togan ile AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan ve AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Algan da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kimyasal koku detayı! İstanbul'da Çinli iş insanı ölü bulundu
        Kimyasal koku detayı! İstanbul'da Çinli iş insanı ölü bulundu
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da
        Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!

        Benzer Haberler

        Bodrum'da aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi
        Bodrum'da aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi
        Bodrum'da "Uluslararası Bodrum MotoFest" etkinliği düzenlenecek
        Bodrum'da "Uluslararası Bodrum MotoFest" etkinliği düzenlenecek
        21. Gümüşlük Müzik Festivali Gülsin Onay ve Erkin Onay'ın konseriyle sona e...
        21. Gümüşlük Müzik Festivali Gülsin Onay ve Erkin Onay'ın konseriyle sona e...
        Muğla Valiliğinden "Fethiye'de iki grup arasındaki kavganın siyasi bağlantı...
        Muğla Valiliğinden "Fethiye'de iki grup arasındaki kavganın siyasi bağlantı...
        Fethiye'de bir dalgıç su altında spor yaparak sağlıklı yaşama dikkati çekti
        Fethiye'de bir dalgıç su altında spor yaparak sağlıklı yaşama dikkati çekti
        Tanrıça Hekate'nin tapınağı ayağa kaldırılıyor
        Tanrıça Hekate'nin tapınağı ayağa kaldırılıyor