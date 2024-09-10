Muğla'da hastane otoparkının genişletilmesi için çalışma yürütülüyor
AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otopark alanının genişletilmesi için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.
AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otopark alanının genişletilmesi için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.
Mete, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve Eğitim Araştırma Hastanesi idarecileri ile hastane otoparkında incelemelerde bulundu.
Özellikle kış aylarında ciddi sorun haline gelen otopark sorununun çözülmesi için çalışma başlattıklarını belirten Mete, otopark zemin çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bölgenin sağlık üssü durumunda olduğunu vurgulayan Mete, "Binlerce insanımızın derdine deva bulduğu hastanemizin en önemli sorunu olan otopark sorununu çözüyoruz. Zorlu arazi şartlarına rağmen düzleştirme çalışmalarını yaptık. Sonrasında zemin kaplama işlemi tamamlandı. Çevre duvarı, merdiven ve güvenlik tedbirlerinin ardından otoparkımız kullanıma açılacak." dedi.
İncelemelere İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim, Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Turhan Togan ile AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan ve AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Algan da eşlik etti.
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