Muğla'da hastane otoparkının genişletilmesi için çalışma yürütülüyor

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otopark alanının genişletilmesi için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Mete, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve Eğitim Araştırma Hastanesi idarecileri ile hastane otoparkında incelemelerde bulundu.

Özellikle kış aylarında ciddi sorun haline gelen otopark sorununun çözülmesi için çalışma başlattıklarını belirten Mete, otopark zemin çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bölgenin sağlık üssü durumunda olduğunu vurgulayan Mete, "Binlerce insanımızın derdine deva bulduğu hastanemizin en önemli sorunu olan otopark sorununu çözüyoruz. Zorlu arazi şartlarına rağmen düzleştirme çalışmalarını yaptık. Sonrasında zemin kaplama işlemi tamamlandı. Çevre duvarı, merdiven ve güvenlik tedbirlerinin ardından otoparkımız kullanıma açılacak." dedi.