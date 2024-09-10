Datça'da 4. Altın Badem ödülleri verildi

Törende Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran için saygı duruşunda da bulunuldu.

Törende ödül alan İntizar ve Çiğdem Tunç'da şarkılarıyla eşlik etti.

Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Ümit Efekan'a Yaşam Boyu Onur Ödülü alırken, modacı Cemil İpekçi ise ödülünü Datça'nın en genç moda tasarımcısı Alara Taş'ın elinden aldı.

Datça Altın Badem Festivalleri kapsamında ilçedeki bir otelde gerçekleşen etkinliğe, mesleklerinde başarı elde etmiş tiyatro oyuncuları, dizi ve dublaj sanatçıları, yönetmenler ve yazarlar yer aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.