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        Ortaca'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:17 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:24
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        Ortaca'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

        Sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen iki araç, Fethiye-Muğla kara yolunda çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savrularak yol kenarındaki bahçeye devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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