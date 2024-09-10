Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Ampute Futbol Milli Takımı gelişim kampı Marmaris'te başladı

        –Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gelişim kampına girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 18:12 Güncelleme: 10.09.2024 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ampute Futbol Milli Takımı gelişim kampı Marmaris'te başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        –Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gelişim kampına girdi.

        Fransa'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımının teknik direktörü İsmail Temiz kampta yaptığı açıklamada üç Avrupa şampiyonluğunun kendileri için yeterli olmadığını anlatarak sırayla Balkan turnuvası ve 2026 Ampute Futbol Dünya Şampiyonasında mücadele edeceklerini dile getirdi.

        Milli takımın Avrupa şampiyonluğunun dışında 1 de Dünya şampiyonluğunun bulunduğuna dikkati çeken Temiz, "Zirveye çıkmak için çok çalıştık, zirvede kalmak için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ampute Futbol Milli takımı 2 etap halinde 64 sporcudan oluşan tarihinin en geniş kapsamlı kampını gerçekleştiriyor şu an." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın jandarma ve mahkemedeki ifadesi!
        İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın jandarma ve mahkemedeki ifadesi!
        Haraç çetesi önce el bombası attı sonra çelenk yolladı!
        Haraç çetesi önce el bombası attı sonra çelenk yolladı!
        G.Saray'da sıcak transfer gelişmesi!
        G.Saray'da sıcak transfer gelişmesi!
        Covid-19 sürecindeki sokağa çıkma yasakları genç kızların beyinlerini daha fazla yaşlandırmış
        Covid-19 sürecindeki sokağa çıkma yasakları genç kızların beyinlerini daha fazla yaşlandırmış
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Konya'da iki kadına bıçaklı saldırı!
        Konya'da iki kadına bıçaklı saldırı!
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        İki bakandan Narin açıklaması
        İki bakandan Narin açıklaması
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!

        Benzer Haberler

        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'den golf turizmi açıklaması
        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'den golf turizmi açıklaması
        Cengiz Aygün, GETOB başkanlığına adaylığını açıkladı
        Cengiz Aygün, GETOB başkanlığına adaylığını açıkladı
        Muğla'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Muğla'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Ortaca'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Ortaca'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Datça'da 4. Altın Badem ödülleri verildi
        Datça'da 4. Altın Badem ödülleri verildi
        Muğla'da hastane otoparkının genişletilmesi için çalışma yürütülüyor
        Muğla'da hastane otoparkının genişletilmesi için çalışma yürütülüyor