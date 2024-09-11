Muğla'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Muğla'nın ilçelerinde aralıklarla etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Marmaris'in Selimiye ve Turunç Mahallelerinde yağışın etkisiyle yamaçlardan kara yoluna düşen kaya parçaları ulaşımda aksamalara yol açtı. Kent merkezinde ise sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri, su birikintilerinin olduğu cadde ve sokaklarda çalışma yaptı. İlçeye geceden bu yana metrekareye 62,7 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Datça'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası İskele Mahallesi Kumluk Plajı açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Hortum, herhangi zarara neden olmadan etkisini kaybetti. Dalaman ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri bazı mahallelerde su basan evlere motorlu pompalarla müdahale etti. İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığını 28 derecelere kadar düştüğü Bodrum ilçesinde de yerli ve yabancı turistler sağanağa rağmen Yahşi Mahallesi'nde denize girdi. Yağışa kıyıda ve sokakta yakalananlar iş yerlerine sığındı.