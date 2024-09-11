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        Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:13 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:17
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        Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, bottaki göçmen kaçakçılığı şüphelisi oldukları belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla bağlantılı olarak Eşen İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle ortak yapılan takip sonucunda karada 4'ü çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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