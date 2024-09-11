Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:35 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Ölüdeniz Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silah, şişe ve taşların kullanıldığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan G.A. ve A.N. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Hisarönü mevkisinde 8 Eylül'de, taksici grup ile eğlence mekanı çalışanları arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüş; tabanca, cam şişe ve taşların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralanmıştı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Valilikten yapılan açıklamada, olayın siyasi, etnik ve ideolojik sebeplerden kaynaklanmadığı, park yeri anlaşmazlığı sebebiyle yaşandığı belirtilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!

        Benzer Haberler

        Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
        Muğla'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
        Fethiyespor'a tecrübeli stoper
        Fethiyespor'a tecrübeli stoper
        Bodrum FK, taraftarı önünde 3 puan arayacak
        Bodrum FK, taraftarı önünde 3 puan arayacak
        Bodrum'da turistler yağmura rağmen denize girdi
        Bodrum'da turistler yağmura rağmen denize girdi
        Ampute futbolda gelişim kampı Marmaris'te
        Ampute futbolda gelişim kampı Marmaris'te