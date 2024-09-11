Fethiye'de iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, olayın siyasi, etnik ve ideolojik sebeplerden kaynaklanmadığı, park yeri anlaşmazlığı sebebiyle yaşandığı belirtilmişti.

Hisarönü mevkisinde 8 Eylül'de, taksici grup ile eğlence mekanı çalışanları arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüş; tabanca, cam şişe ve taşların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralanmıştı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ölüdeniz Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silah, şişe ve taşların kullanıldığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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