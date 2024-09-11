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        Muğla'da yıldırımın neden olduğu orman yangını söndürüldü

        Muğla'nın Datça ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 18:33 Güncelleme: 11.09.2024 - 18:33
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        Muğla'da yıldırımın neden olduğu orman yangını söndürüldü
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        Muğla'nın Datça ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

        Emecik Mahallesi Alavara mevkisinde bulunan orman alanında, yıldırım düşmesinin ardından yangın çıktı.

        Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 2 helikopter, uçak, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

        Yangın, havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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