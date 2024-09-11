Muğla'da yıldırımın neden olduğu orman yangını söndürüldü

Yangın, havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Muğla'nın Datça ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

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