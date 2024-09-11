Muğla açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı

Datça ilçesi açıklarında da yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

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