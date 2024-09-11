Kırlangıç Kupası Yat Yarışları, Marmaris'te tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele etti.

Yarışların son gününde Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, körfezde antrenman turları attı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın şiddeti ve yönüne göre belirlediği parkurda koy içinde ORC-1 ve ORC-2 sınıflarında start alan yatlar, 2 yarış yaptı.