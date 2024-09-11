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        Kırlangıç Kupası Yat Yarışları, Marmaris'te tamamlandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 20:41 Güncelleme: 11.09.2024 - 20:46
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        Kırlangıç Kupası Yat Yarışları, Marmaris'te tamamlandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları tamamlandı.

        Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele etti.

        Yarışların son gününde Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, körfezde antrenman turları attı.

        Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın şiddeti ve yönüne göre belirlediği parkurda koy içinde ORC-1 ve ORC-2 sınıflarında start alan yatlar, 2 yarış yaptı.

        Üç gün süren organizasyonda 6 yarışta mücadele eden yelkencilere kupaları Netsel Marina'daki kulüp bahçesinde törenle verildi.

        Kırlangıç Kupası Yat Yarışları’nda 6 yarış sonunda ilk üçe giren yat ve sahipleri şöyle:

        - ORC-1

        1- Matrak 2 (Orhan Özdaş)

        2- Mersin Yelken Akademisi (Oytun Çalışlar)

        3- Farraway-Netsel Marmaris Marina (Zafer Öznur)

        - ORC-2

        1- Mousmoulo (Nikolaos Koumnakis)

        2-VMG-Sailon (Doğukan Kandemir)

        3-Stormy (Tunca Çalışkan)

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