Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Erken'in hedefi yeni dünya rekoru

ALİ RIZA AKKIR - Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'da düzenlenecek 8. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda rekor kırmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

Paletsiz branşta 43 metre olan dünya rekorunu arttırmak isteyen Erken, Muğla'nın Fethiye ve Antalya'nın Kaş ilçesinde antrenman dalışları yapıyor. 52 yaşındaki milli sporcu, Yunanistan'ın Kalamata şehrinde 2-7 Ekim'de yapılacak şampiyona için oldukça iddialı.

Erken, AA muhabirine, Kaş'ta düzenlenen Serbest Dalış Açıksu Türkiye Şampiyonası'nda dünya rekoru planladığını, sağlığının rekoru kırmaya izin vermediğini söyledi.

Yunanistan'a gitmeden önce dünya rekoru denmesi de yapacağını anlatan Erken, "Heyecanlıyız. Bu heyecan ve gücü stratejik bir şekilde yönetmek gerekiyor. Bu spor denge, beden ve ruhun bütünlüğüyle ilgi. Çok hassas dengeler var." dedi.

Serbest dalışa ilk kez Fethiye'de başladığını ve ilçenin gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu dile getiren Erken, buradan Dünya Şampiyonası'na uzanan yolun hikayesinin belki de belgesele dönüştürüleceğini kaydetti.

Bu yıl master kategoride dünya rekoru planladığını belirten Erken, "İki yıl önceye kadar ulusal rekorlarımız var ama dünya rekorumuz yoktu. İki yıl önce master kadınlar kategorisinde ilk dünya rekorunu ben kırdım. O güzel madalyalar ülkemize gelmeye başladı. Dolayısıyla yine bu kategoride yarışmayı seçtim. Bayrağımızı zirvede dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak için çok heyecanlıyız. Milli takım olarak Yunanistan'da inşallah zirvede olacağız." diye konuştu.