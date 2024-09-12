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        Muğla'da yanan alanlara 600 kınalı keklik bırakıldı

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğünce 600 kınalı keklik doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 12:42 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:42
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        Muğla'da yanan alanlara 600 kınalı keklik bırakıldı
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğünce 600 kınalı keklik doğaya salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Kahramanmaraş Kapıçam Keklik Üretim Merkezi'nden kente getirilen 600 kınalı keklik, ekipler tarafından daha önce orman yangınlarında zarar gören Menteşe ilçesindeki Kozağaç ve Göktepe Mahallelerinde doğaya bırakıldı.

        Yürütülen çalışmayla ekolojik sistemde önemli yere sahip olan ancak nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kekliklerin popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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