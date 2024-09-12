Muğla'da yanan alanlara 600 kınalı keklik bırakıldı

Yürütülen çalışmayla ekolojik sistemde önemli yere sahip olan ancak nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kekliklerin popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Kahramanmaraş Kapıçam Keklik Üretim Merkezi'nden kente getirilen 600 kınalı keklik, ekipler tarafından daha önce orman yangınlarında zarar gören Menteşe ilçesindeki Kozağaç ve Göktepe Mahallelerinde doğaya bırakıldı.

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