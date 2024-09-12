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        İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi Muğla'daki baba evine geldi

        İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ABD'de yaşayan annesi Rabia Birden Eygi Yatağan ilçesindeki baba evine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:26 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:59
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        İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi Muğla'daki baba evine geldi
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        İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ABD'de yaşayan annesi Rabia Birden Eygi Yatağan ilçesindeki baba evine geldi.

        ABD'den gelen Rabia Birden Eygi, yakınları tarafından Milas-Bodrum Havalimanı'ndan alınarak Yatağan ilçesindeki baba evine ulaştı.

        Ayakta durmakta güçlük çeken Eygi'nin, aile üyeleri tarafından sakinleştirildiği görüldü.

        Rabia Birden Eygi, gazetecilere, konuşmak istemediğini ve herhangi bir açıklama yapmayacağını söyledi.

        - İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesi

        İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

        Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

        Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

        2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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