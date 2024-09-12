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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 15:46 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:51
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, Çamoluk Mahallesi'nde ikamet eden S.D, T.E. ve A.Ö'nün uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine çalışma yürüttü.

        Ekipler düzenlenen operasyonda şüphelileri belirlenen adreslerde yakaladı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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