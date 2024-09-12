Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, Çamoluk Mahallesi'nde ikamet eden S.D, T.E. ve A.Ö'nün uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine çalışma yürüttü.

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