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        Bodrum'da Aydın Ayaydın'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan reklamcıya adli para cezası

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21. ve 24. dönem milletvekili Aydın Ayaydın'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan reklamcı Levent A, 9 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 19:58 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:58
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        Bodrum'da Aydın Ayaydın'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan reklamcıya adli para cezası
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21. ve 24. dönem milletvekili Aydın Ayaydın'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan reklamcı Levent A, 9 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Bodrum 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Levent A. ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada söz alan Ayaydın'ın avukatı Erkan Koşaran, sanığın, müvekkiline Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönem boyunca bilerek ve kasten küçük düşürücü hakaretlerde bulunduğunu söyledi.

        Avukat Koşaran, "Sanığın suçunun sabit olduğu açıkça ortadadır, cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

        Sanık Levent A. ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, şunları ifade etti:

        "Ben müştekiye hakaret etmedim. Kendisi sevdiğim ve saygı duyduğum bir insandır. Bu kayıtlar yüzünden farklı dosyalarda da hakkımda soruşturma yürütüldü ve tutuklandım. İddianamede yazılı kayıtları ben söylemedim. Benim değildir. H.D. isimli şahsın kumpası yüzünden bu olaylar başıma geldi. Bana değil bir sürü insana kumpas kurmuştur. Suçlamaları kabul etmiyorum."

        Hakim, sanığın 9 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın eski danışmanı ve Bodrum Tanıtma Vakfının eski reklam koordinatörü Levent A'nın daha önce İzmir'de bir kamu görevlisine hakaretten 1 yıl 1 ay ertelenmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret davasının ise sürdüğü öğrenildi.

        Levent A'ya, sosyal medyada paylaşılan bir kayıtta, belediye başkanı adayı Aydın Ayaydın'a yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle şikayet üzerine dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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