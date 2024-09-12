Bodrum'da Aydın Ayaydın'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan reklamcıya adli para cezası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21. ve 24. dönem milletvekili Aydın Ayaydın'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan reklamcı Levent A, 9 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Bodrum 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Levent A. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Ayaydın'ın avukatı Erkan Koşaran, sanığın, müvekkiline Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönem boyunca bilerek ve kasten küçük düşürücü hakaretlerde bulunduğunu söyledi.

Avukat Koşaran, "Sanığın suçunun sabit olduğu açıkça ortadadır, cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Sanık Levent A. ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, şunları ifade etti:

"Ben müştekiye hakaret etmedim. Kendisi sevdiğim ve saygı duyduğum bir insandır. Bu kayıtlar yüzünden farklı dosyalarda da hakkımda soruşturma yürütüldü ve tutuklandım. İddianamede yazılı kayıtları ben söylemedim. Benim değildir. H.D. isimli şahsın kumpası yüzünden bu olaylar başıma geldi. Bana değil bir sürü insana kumpas kurmuştur. Suçlamaları kabul etmiyorum."