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        Fethiye'de serebral palsili çocuk için sünnet düğünü yapıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan serebral palsi hastası çocuk için sünnet düğünü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 19:59 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:59
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        Fethiye'de serebral palsili çocuk için sünnet düğünü yapıldı
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        Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan serebral palsi hastası çocuk için sünnet düğünü düzenlendi.

        Yanıklar Mahallesi'nde tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan 8 yaşındaki Emin Çiftçi'ye özel bir hatıra bırakmak için eğlence organize edildi.

        Sünnet düğünü, anne Gülnara ve baba Erkan Çiftçi'nin isteği üzerine hayırseverlerin desteğiyle Yanıklar Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi.

        Baba Çiftçi, oğlunun hastalığı nedeniyle günlük hayatında hareket kısıtlılığı yaşadığını ve hiçbir etkinliğe katılamadığını söyledi.

        Anne Çiftçi ise oğlunun düğün yapamayacağını belirterek, hatıra bırakmak istediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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