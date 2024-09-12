Fethiye'de serebral palsili çocuk için sünnet düğünü yapıldı

Anne Çiftçi ise oğlunun düğün yapamayacağını belirterek, hatıra bırakmak istediklerini ifade etti.

Baba Çiftçi, oğlunun hastalığı nedeniyle günlük hayatında hareket kısıtlılığı yaşadığını ve hiçbir etkinliğe katılamadığını söyledi.

Yanıklar Mahallesi'nde tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan 8 yaşındaki Emin Çiftçi'ye özel bir hatıra bırakmak için eğlence organize edildi.

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