Fethiye'de serebral palsili çocuk için sünnet düğünü yapıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan serebral palsi hastası çocuk için sünnet düğünü düzenlendi.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan serebral palsi hastası çocuk için sünnet düğünü düzenlendi.
Yanıklar Mahallesi'nde tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan 8 yaşındaki Emin Çiftçi'ye özel bir hatıra bırakmak için eğlence organize edildi.
Sünnet düğünü, anne Gülnara ve baba Erkan Çiftçi'nin isteği üzerine hayırseverlerin desteğiyle Yanıklar Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi.
Baba Çiftçi, oğlunun hastalığı nedeniyle günlük hayatında hareket kısıtlılığı yaşadığını ve hiçbir etkinliğe katılamadığını söyledi.
Anne Çiftçi ise oğlunun düğün yapamayacağını belirterek, hatıra bırakmak istediklerini ifade etti.
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