Sipay Bodrum FK, kaleci Gökhan Akkan'ı transfer etti

Açıklamada, "Yeşil-beyazlı ekip son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen file bekçisi Gökhan Akkan ile anlaştı. Yeşil-beyazlı ekip tecrübeli eldiven Akkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Gökhan Akkan, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması ile 31 maça çıktı ve 2730 dakika süre aldı." bilgilerine yer verildi.

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