Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Dalaman ve Ortaca'da İlköğretim Haftası kutlandı

        Dalaman ve Ortaca ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 09:10 Güncelleme: 13.09.2024 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dalaman ve Ortaca'da İlköğretim Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dalaman ve Ortaca ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Çiftlik İlkokulu bahçesinde devam eden törende ise öğrenciler tarafından şiir okundu, dans gösterileri yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Şen, "Okullarımızın koridorları ve sınıfları öğrencilerimizle dolu olması bizler için en büyük mutluluk." dedi.

        Törene, ilçe milli eğitim müdürü, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Trump ile Harris arasında düello muamması
        Trump ile Harris arasında düello muamması
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Antalya'da denizde at turu! "Resmen eziyet"
        Antalya'da denizde at turu! "Resmen eziyet"
        Eski güzeller, yeni güzele sahip çıktı
        Eski güzeller, yeni güzele sahip çıktı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Sosyal medya devlerine ceza hazırlığı
        Sosyal medya devlerine ceza hazırlığı
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        2023'teki sismik gizemin ardından Grönland'daki mega tsunami çıktı
        2023'teki sismik gizemin ardından Grönland'daki mega tsunami çıktı
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Günlük dilimizdeki yabancı kelimeler nelerdir?
        Günlük dilimizdeki yabancı kelimeler nelerdir?
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        İsrail'de bir istifa daha: "7 Ekim başarısızlığı nedeniyle..."
        İsrail'de bir istifa daha: "7 Ekim başarısızlığı nedeniyle..."
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Ziyech derbide yok!
        Ziyech derbide yok!

        Benzer Haberler

        Datça'da Laçin İlkokulu düzenlenen törenle açıldı
        Datça'da Laçin İlkokulu düzenlenen törenle açıldı
        Muğla'nın 5 ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama
        Muğla'nın 5 ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama
        Marmaris'te 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Marmaris'te 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Sipay Bodrum FK, kaleci Gökhan Akkan'ı transfer etti
        Sipay Bodrum FK, kaleci Gökhan Akkan'ı transfer etti
        Fethiye'de serebral palsili çocuk için sünnet düğünü yapıldı
        Fethiye'de serebral palsili çocuk için sünnet düğünü yapıldı
        Bodrum'da Aydın Ayaydın'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan reklamcıya a...
        Bodrum'da Aydın Ayaydın'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan reklamcıya a...