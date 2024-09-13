Datça'da Laçin İlkokulu düzenlenen törenle açıldı

Datça'da yapımı tamamlanan Laçin İlkokulu törenle açıldı.

İş in­sa­nı Haluk Laçin ta­ra­fın­dan, Kızlan Mahallesi'nde yöresel mimariye uygun olarak yaptırılan yel değirmenli Laçin İlkokulu'nun açılışına, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Aydın Ayaydın, Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Garnizon Komutanı Ersan Şimşek, Belediye Başkanı Aytaç Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, öğrenci öğretmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hayırsever iş insanı Haluk Laçin törende yaptığı konuşmada, ço­cuk­luk ha­ya­lini ger­çek­leş­tir­diğini ifade ederek, okulun gelecek nesillerin aydınlık yarınlarına ışık tutacak önemli bir adımı olduğunu vurguladı. Muğla Valisi İdris Akbıyık da hayırsever Haluk Laçin'e teşekkür ederek, "Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Laçin ilkokulumuz hayırseverlerimiz tarafından ilimize kazandırılan 162, Datça ilçemize kazandırılan 8'inci okulumuzdur. Bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli unsur hiç şüphesiz eğitimdir." dedi.