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        Datça'da Laçin İlkokulu düzenlenen törenle açıldı

        Datça'da yapımı tamamlanan Laçin İlkokulu törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 09:12 Güncelleme: 13.09.2024 - 09:16
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        Datça'da Laçin İlkokulu düzenlenen törenle açıldı
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        Datça'da yapımı tamamlanan Laçin İlkokulu törenle açıldı.

        İş in­sa­nı Haluk Laçin ta­ra­fın­dan, Kızlan Mahallesi'nde yöresel mimariye uygun olarak yaptırılan yel değirmenli Laçin İlkokulu'nun açılışına, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Aydın Ayaydın, Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Garnizon Komutanı Ersan Şimşek, Belediye Başkanı Aytaç Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, öğrenci öğretmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Hayırsever iş insanı Haluk Laçin törende yaptığı konuşmada, ço­cuk­luk ha­ya­lini ger­çek­leş­tir­diğini ifade ederek, okulun gelecek nesillerin aydınlık yarınlarına ışık tutacak önemli bir adımı olduğunu vurguladı.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık da hayırsever Haluk Laçin'e teşekkür ederek, "Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Laçin ilkokulumuz hayırseverlerimiz tarafından ilimize kazandırılan 162, Datça ilçemize kazandırılan 8'inci okulumuzdur. Bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli unsur hiç şüphesiz eğitimdir." dedi.

        AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz de hayırsever Haluk Laçin'e teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından şiir okundu, halk oyunları gösterisi, plaket töreni ve ardından protokol tarafından okulun açılış kurdelesi kesildi.

        Protokol ve misafirler okulu gezdi, okulun bahçesine ağaç dikimi ve sonrasında Kızlan Mahalle Muhtarlığı tarafından yöresel yemek ikramları yapıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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