Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Bodrum, Milas, Ortaca, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum, Milas, Ortaca, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Bodrum, Milas, Ortaca, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde şüphelilerin kaldığı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 4 pompalı tüfek, 3 av tüfeği, 213 tabanca fişeği ile çok sayıda tüfek fişeği ele geçirildi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.