Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Bodrum, Milas, Ortaca, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 10:47 Güncelleme: 13.09.2024 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum, Milas, Ortaca, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Bodrum, Milas, Ortaca, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde şüphelilerin kaldığı adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 4 pompalı tüfek, 3 av tüfeği, 213 tabanca fişeği ile çok sayıda tüfek fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Eski eşi Fulya'yı katletmişti! Akıl sağlığı belli oldu!
        Eski eşi Fulya'yı katletmişti! Akıl sağlığı belli oldu!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Servislerde tavan delindi
        Servislerde tavan delindi
        50 yıllık bekleyiş sona erdi
        50 yıllık bekleyiş sona erdi
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Sosyal medya devlerine ceza hazırlığı
        Sosyal medya devlerine ceza hazırlığı
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Eski güzeller, yeni güzele sahip çıktı
        Eski güzeller, yeni güzele sahip çıktı
        Günlük dilimizdeki yabancı kelimeler nelerdir?
        Günlük dilimizdeki yabancı kelimeler nelerdir?
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Trump ile Harris arasında düello muamması
        Trump ile Harris arasında düello muamması
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar

        Benzer Haberler

        Datça'da Laçin İlkokulu düzenlenen törenle açıldı
        Datça'da Laçin İlkokulu düzenlenen törenle açıldı
        Dalaman ve Ortaca'da İlköğretim Haftası kutlandı
        Dalaman ve Ortaca'da İlköğretim Haftası kutlandı
        Muğla'nın 5 ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama
        Muğla'nın 5 ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama
        Marmaris'te 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Marmaris'te 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Sipay Bodrum FK, kaleci Gökhan Akkan'ı transfer etti
        Sipay Bodrum FK, kaleci Gökhan Akkan'ı transfer etti
        Fethiye'de serebral palsili çocuk için sünnet düğünü yapıldı
        Fethiye'de serebral palsili çocuk için sünnet düğünü yapıldı