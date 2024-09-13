İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi Rabia Birden, kızının barış için gittiği Filistin'de İsrail askerlerince şehit edildiğini söyledi.

Anne Birden, Muğla'nın Yatağan ilçesi Yeni Mahalle'deki babaevinde babası Şahin Birden, annesi Devran Birden, ağabeyi Cemal Birden ve diğer aile yakınları ile taziyeleri kabul ediyor.

Rabia Birden, AA muhabirine, acılarının tarifsiz ve çok büyük olduğunu söyledi.

Kızını kaybettiği için günlerdir tarifsiz acılar yaşadığını belirten Birden, "Ayşe çok neşe dolu, heyecanlı, hareketli, sevgi dolu, hep barış için çalışıyordu. Barış için gitti ama hayatını kaybetti, benim kızım şehit oldu. Gittiğini bilmiyordum. Öncesinde görüşmemiştik ve bu bana da çok büyük sürpriz oldu. Gittiğini bilmiyordum ve şoke oldum. Acımız çok büyük. Devletimizden tek isteğim kızımın hakkını aramaları. Kızımın kanı yerde kalmasın ve sorumlular cezalandırılsın çünkü benim kızım hedef alındı." dedi.

Olaydan sonra Türkiye'nin hep yanlarında olduğunu anlatan Birden, "Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, olayın ilk gününden itibaren benimle irtibata geçtiler, acımızı paylaştılar, başsağlığı dilediler. Bana çok yardımcı oldular. Olayın peşini bırakmadılar ve kızımı bir hafta içinde Türkiye'ye getirdiler. Hepsine çok minnettarım. Dava süreçlerinin de sonuna kadar takipçisi olacağız. Daha başka Ayşeler ölmesin, daha başkaları ölmesin, başka ailelerin canları yanmasın." diye konuştu. Birden, bugün yakınlarıyla kızının defin işlemleri için Didim'e gideceklerini ifade etti.