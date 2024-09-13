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        17. Uluslararası Channel Regatta Yelkenli Yat Yarışları, Marmaris'te başladı

        Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Channel Regatta 2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları, Marmaris Körfezi'nde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:34 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:34
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        17. Uluslararası Channel Regatta Yelkenli Yat Yarışları, Marmaris'te başladı
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        Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Channel Regatta 2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları, Marmaris Körfezi'nde başladı.

        Yarışlara Türkiye'den 7, Yunanistan'dan 6 ve Rusya'dan 2 olmak üzere toplam 15 yat ile 90 sporcu katılıyor.

        Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarış başlamadan bir süre körfezde antrenman turları attı.

        Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içinde start vermesinin ardından yatlar, Köyceğiz'in Ekincik Mahallesi'ne doğru rüzgarla yol aldı.

        MIYC Başkanı Zafer Öznur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nin iki yakasında yaşayan denizcilerin, 'Ortak denizimizde neden birlikte yarışmayalım?' fikrinden yola çıkarak temelini attığı yarışın sloganının da 'Birlikte Yelken' (Sailing Together) olduğunu söyledi.

        Yarışların ilk yıllarında Marmaris'te başlarsa Rodos'ta, Rodos'ta başlarsa Marmaris'te bittiğini anımsatan Öznur, "Değişen ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle yarışın dönüşümlü olarak bir yıl Rodos'ta, diğer yıl ise Marmaris'te yapılmasına karar verildi. Bu yıl 17'ncisi koşulacak olan yarışın, Ege'nin her iki kıyısında gelişen dostluğun pekişmesine katkısı olacağına inancımız tam. Yarışlara 15 tekne ve 90 yelkenci katıldı." diye konuştu.

        Yarın Ekincik Koyu'nda yarışacak yatlar, son gün Ekincik'ten Marmaris'e doğru yol alacak.

        Organizasyon, 15 Eylül Pazar günü sona erecek.

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