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        Marmaris'te Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen yapı mühürlendi

        Marmaris Belediyesi ile Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen, Nitelikli Doğal Koruma Alanı'nda yer alan kaçak (ruhsatsız) yapı incelemenin ardından mühürlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 21:43 Güncelleme: 13.09.2024 - 21:43
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        Marmaris'te Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen yapı mühürlendi
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        Marmaris Belediyesi ile Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen, Nitelikli Doğal Koruma Alanı'nda yer alan kaçak (ruhsatsız) yapı incelemenin ardından mühürlendi.

        Ekipler, Turgut Mahallesi'nde kayıtlı, mülkiyeti Çamaşırhane Film Yapım A.Ş'ye ait taşınmazla ilgili inceleme yaptı.

        Belediye ekiplerince incelemenin ardından Nitelikli Doğal Koruma Alanı'nda yer alan yapı, kaçak (ruhsatsız) olduğu gerekçesiyle yapı tatil zaptı tutularak mühürlendi.

        - Marmaris Belediyesinden açıklama

        Söz konusu yapının mühürlenmesine ilişkin Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kamuoyunda sanatçı Şahan Gökbakar'ın evi olarak bilinen, Turgut Mahallesi'nde mülkiyeti Çamaşırhane Film Yapım AŞ'ye ait taşınmazla ilgili olarak Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü ekiplerince bugün gerekli teknik inceleme ve tespit çalışması gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemede yapı tatil zaptı tutularak mühürleme işlemi tesis edilmiştir. Bundan sonraki süreç, ilgili mevzuat hükümleri ve mevzuat hükümlerinin belirlediği süreler doğrultusunda tesis edilecek işlemlere göre devam edecektir."

        Söz konusu yapı ile ilgili Marmaris Belediyesi 9 Eylül'de yazılı bir açıklama yapmış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapı kayıt belgesi iptal edilen yapının incelenmesinin ardından gerekli yasal işlemin yapılacağı duyurulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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