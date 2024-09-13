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        Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 44 göçmen yakalandı

        Muğla'nın Datça ve Marmaris açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 44 göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 22:55 Güncelleme: 13.09.2024 - 22:55
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        Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 44 göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Datça ve Marmaris açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 44 göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi Akçalı Adası açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından deniz yüzeyinde 15, lastik bot içinde de 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Marmaris ilçesi açıklarında ise yelkenli tekne içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

        İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli teknede, 9'u çocuk 44 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı 3 şüpheli yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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