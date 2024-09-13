Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 44 göçmen yakalandı

Marmaris ilçesi açıklarında ise yelkenli tekne içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından deniz yüzeyinde 15, lastik bot içinde de 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi Akçalı Adası açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

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