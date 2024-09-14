Muğla'ya gelen yabancı turist sayısı 2,5 milyonu aştı

DURMUŞ GENÇ - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine sahip Muğla'yı, 8 ayda 2 milyon 617 bin 473 yabancı turist ziyaret etti.

Akdeniz ve Ege'nin buluştuğu, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla, 340 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kent, Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünü de ağırlamaya devam ediyor.

AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kenti yılın 8 ayında 2 milyon 617 bin 473 yabancı turist ziyaret etti.

En çok turistin geldiği ülkeler, sırasıyla 1 milyon 118 bin 79 kişiyle İngiltere, 278 bin 465 kişiyle Rusya, 211 bin 510 kişiyle Polonya, 163 bin 638 kişiyle Almanya, 66 bin 498 kişiyle Hollanda oldu. Diğer ülkelerden de kente 779 bin 283 turist geldi. - Turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8 arttı Vali İdris Akbıyık, AA muhabirine, Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın geçen yıl 3 milyonun üzerinde yabancı turist ağırladığını söyledi. Kente geçen sene 8 ayda 2 milyon 429 bin 981 yabancı turistin geldiğini belirten Akbıyık, bu yıl yaklaşık yüzde 8 artışla sayının 2 milyon 617 bin 473'e ulaştığını ifade etti.

Akbıyık, yabancıların yanı sıra her yıl yaklaşık 7 ila 10 milyon yerli turistin Muğla ve turistik ilçelerini ziyaret ettiğini kaydetti. Vali Akbıyık, İngiltere'nin Muğla'nın en büyük kaynak pazarlarından biri olduğunu belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kente en çok İngiltere'den turist geldi. Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Muğla, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle isminden söz ettiriyor." dedi. Kentin son senelerde spor turizmiyle de öne çıktığını anlatan Akbıyık, Muğla ve ilçelerinde yıl içerisinde birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Muğla'da yılın 12 ayı kültür, sanat ve spor aktivitelerinin sürdüğüne işaret eden Akbıyık, bir önceki yıldan daha fazla turisti bu sene ağırlamayı planladıklarını ifade etti. - "Bu yıl butik otellere ilgi daha çok arttı" Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur da bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin daha çok butik otelleri tercih ettiğini bildirdi. Özellikle bu yıl gurbetçi misafir yoğunluğu yaşadıklarını anlatan Yağmur, gurbetçi misafirlerin büyük bölümünün Dalyan'ı tercih ettiğini ve bu ilgiden mutlu olduklarını söyledi.