Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'ya gelen yabancı turist sayısı 2,5 milyonu aştı

        DURMUŞ GENÇ - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine sahip Muğla'yı, 8 ayda 2 milyon 617 bin 473 yabancı turist ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 11:12 Güncelleme: 14.09.2024 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'ya gelen yabancı turist sayısı 2,5 milyonu aştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DURMUŞ GENÇ - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine sahip Muğla'yı, 8 ayda 2 milyon 617 bin 473 yabancı turist ziyaret etti.

        Akdeniz ve Ege'nin buluştuğu, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla, 340 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor.

        Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kent, Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünü de ağırlamaya devam ediyor.

        AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kenti yılın 8 ayında 2 milyon 617 bin 473 yabancı turist ziyaret etti.

        En çok turistin geldiği ülkeler, sırasıyla 1 milyon 118 bin 79 kişiyle İngiltere, 278 bin 465 kişiyle Rusya, 211 bin 510 kişiyle Polonya, 163 bin 638 kişiyle Almanya, 66 bin 498 kişiyle Hollanda oldu. Diğer ülkelerden de kente 779 bin 283 turist geldi.

        - Turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8 arttı

        Vali İdris Akbıyık, AA muhabirine, Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın geçen yıl 3 milyonun üzerinde yabancı turist ağırladığını söyledi.

        Kente geçen sene 8 ayda 2 milyon 429 bin 981 yabancı turistin geldiğini belirten Akbıyık, bu yıl yaklaşık yüzde 8 artışla sayının 2 milyon 617 bin 473'e ulaştığını ifade etti.

        Akbıyık, yabancıların yanı sıra her yıl yaklaşık 7 ila 10 milyon yerli turistin Muğla ve turistik ilçelerini ziyaret ettiğini kaydetti.

        Vali Akbıyık, İngiltere'nin Muğla'nın en büyük kaynak pazarlarından biri olduğunu belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kente en çok İngiltere'den turist geldi. Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Muğla, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle isminden söz ettiriyor." dedi.

        Kentin son senelerde spor turizmiyle de öne çıktığını anlatan Akbıyık, Muğla ve ilçelerinde yıl içerisinde birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

        Muğla'da yılın 12 ayı kültür, sanat ve spor aktivitelerinin sürdüğüne işaret eden Akbıyık, bir önceki yıldan daha fazla turisti bu sene ağırlamayı planladıklarını ifade etti.

        - "Bu yıl butik otellere ilgi daha çok arttı"

        Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur da bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin daha çok butik otelleri tercih ettiğini bildirdi.

        Özellikle bu yıl gurbetçi misafir yoğunluğu yaşadıklarını anlatan Yağmur, gurbetçi misafirlerin büyük bölümünün Dalyan'ı tercih ettiğini ve bu ilgiden mutlu olduklarını söyledi.

        Yağmur, İztuzu kumsalı, sazlıkları ve tarihi yerleriyle Dalyan'ın son yıllarda daha çok tercih edildiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        "Çocuklar dijital platformlarda tüketime değil üretime teşvik edilmeli" uyarısı
        "Çocuklar dijital platformlarda tüketime değil üretime teşvik edilmeli" uyarısı
        Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
        Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Tapuda aynı dolandırıcılık! Dublörlü satış oyunu!
        Tapuda aynı dolandırıcılık! Dublörlü satış oyunu!
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Sigarada vergi düzenlemesi
        Sigarada vergi düzenlemesi
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Hollanda'da şu ana kadarki en katı sığınma ve göç planı açıklandı: Süresiz sığınma hakkı kalkıyor, aile birleşimi zorlaşıyor
        Hollanda'da şu ana kadarki en katı sığınma ve göç planı açıklandı: Süresiz sığınma hakkı kalkıyor, aile birleşimi zorlaşıyor
        Trençkot nasıl ortaya çıktı?
        Trençkot nasıl ortaya çıktı?
        Dünyada yuhalanan güzellik kraliçeleri
        Dünyada yuhalanan güzellik kraliçeleri
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        Eylül ortasında temmuz sıcağı! Termometre 30'un üzerinde!
        Eylül ortasında temmuz sıcağı! Termometre 30'un üzerinde!
        "Onlar olsa 80 milyon olur"
        "Onlar olsa 80 milyon olur"
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Marmaris'te protokol, Ampute Futbol Milli Takımı ile bir araya geldi
        Marmaris'te protokol, Ampute Futbol Milli Takımı ile bir araya geldi
        Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 44 göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 44 göçmen yakalandı
        Marmaris'te Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen yapı mühürlendi
        Marmaris'te Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen yapı mühürlendi
        Bodrum'da kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerden 400 bin TL'lik dol...
        Bodrum'da kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerden 400 bin TL'lik dol...
        Şahan Gökbakar'a ait villa mühürlendi
        Şahan Gökbakar'a ait villa mühürlendi
        17. Uluslararası Channel Regatta Yelkenli Yat Yarışları, Marmaris'te başlad...
        17. Uluslararası Channel Regatta Yelkenli Yat Yarışları, Marmaris'te başlad...