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        Marmaris'te 76 yabancı çift nikah kıydı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2024 yılının ilk 8 ayında 500 çift yaşamlarını birleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 14:18 Güncelleme: 14.09.2024 - 14:46
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        Marmaris'te 76 yabancı çift nikah kıydı
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        Muğla’nın Marmaris ilçesinde 2024 yılının ilk 8 ayında 500 çift yaşamlarını birleştirdi.

        Marmaris Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre evlendirme dairesi, yılın ilk 8 ayında 500 çiftin nikahını kıydı.

        296 Türk vatandaşı nikahı kıyılırken, her ikisi de yabancı uyruklu 76, yabancı kadınla evlilik 124, yabancı erkekle evlilik 4 olarak kayıtlara geçti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Belediye olarak yüzlerce çiftin nikahını kıyıyor, mutluluklarına ortak oluyoruz. Nikah, düğün ve özel gün kutlama turizmi Marmaris’i daha ön plana çıkarıyor. Bizler de turizmcilerimizle birlikte bu konuya dikkat çekmek için görüşmeler yapacağız. İleride hem yurtiçi hem de yurt dışından daha çiftin Marmaris’te aile kurmanın mutluluğunu yaşayacağını düşünüyorum. Dünya evine giren tüm çiftlere mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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