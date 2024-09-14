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        Bodrum Moto Festival organizasyonu düzenlenen lansman ile tanıtıldı

        Bodrum ilçesinde 4-6 Ekim'de düzenlenecek Moto Fest organizasyonu öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 14:49 Güncelleme: 14.09.2024 - 14:49
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        Bodrum Moto Festival organizasyonu düzenlenen lansman ile tanıtıldı
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        Bodrum ilçesinde 4-6 Ekim'de düzenlenecek Moto Fest organizasyonu öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Bodrum Belediyesi Trafo Kafede düzenlenen toplantıya, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, TMF Yönetim Kurulu Üyesi Faysal Şefkatlioğlu ve basın mensupları katıldı.

        Organizasyonu düzenleyen Bodrum Sıcak Haber imtiyaz sahibi Selim Turan, festivale ilişkin yaptığı konuşmada, Bodrum'un yalnızca denizi, güneşi ve tarihiyle değil, kültürel etkinlikleriyle de dünya çapında bilinen bir bölge haline geldiğini ifade etti.

        Turan, organizasyonun Bodrum'un turizmine yepyeni bir enerji katacağını ve şehrin cazibesini daha da artıracağını dile getirdi.

        Çeşitli konser etkinliklerinin yer alacağı festivalde, motosiklet sporcularının şovlarının yanı sıra, motor ekipmanlarının kullanımı ve tanıtımı gibi birçok konuda da bilgiler verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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