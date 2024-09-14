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        AK Parti Muğla milletvekilleri kentte yürütülen yatırımları anlattı

        AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, Muğla ve ilçelerinde yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 15:32 Güncelleme: 14.09.2024 - 15:42
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        AK Parti Muğla milletvekilleri kentte yürütülen yatırımları anlattı
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        AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, Muğla ve ilçelerinde yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı VIP Salonunda kentteki basın mensupları ile biraya gelen milletvekilleri, iktidarların Muğla ve ilçelerinde çalışmalara hız kesmeden devam ettiğini kaydetti.

        Milletvekili Otgöz, AK Parti hükümetlerinin 22 yıllık süreçte, ülkenin gelişmesi vatandaşların refahı için mücadele ettiğini belirterek, "Yerel seçimlerde beklediğimiz sonuçları alamadık. Ama yatırımlarımızda bir değişiklik olmadı. Biz, Yerel seçimlerde vatandaşlarımızın verdiği mesajı aldık. 13 ilçemiz ve Muğla'mız için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz, kısır çekişmelerin, dedikoduların Partisi değiliz. Ülkemizin en güçlü en dinamik partisiyiz. Halen birinci partiyiz. Daha yapacak çok işimiz var." dedi.

        Daha sonra konuşan Milletvekili Mete ise sağlık, eğitim, spor ve diğer alanlarda Muğla’ya yaptıkları ve devam eden yatırımlar hakkında detaylı bir sunum yaptı.

        Mete, sunumda, turizm sezonunda önemli bir sorun olan Muğla-Denizli-Marmaris çoklu kademeli kavşak yapımının önem arz ettiğini söyledi.

        Turizm sezonunun bitimi ile kasım ayından itibaren ana arter kapatılarak trafiğin yan yollara yönlendirileceğini ve kavşak inşaatının hızlı bir şekilde ilerleyeceğini belirten Mete, projede değişiklik yapıldığını kasım ayından itibaren köprü kavşak ayaklarının dikilmeye başlayacağını dile getirdi.

        Kadem Mete, Muğla şehir stadyumunun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan bölümleri ile projeye eklenen yeni alanların da en kısa sürede yapılarak kentin modern bir stada kavuşacağını söyledi.

        Muğla ve bir çok ilçesinde sağlık yatırımı yapıldığını anlatan Mete, şöyle konuştu:

        "Menteşe’de yapılacak olan Şehir Hastanesi için Orman Bölge Müdürlüğünden arsanın 2 yıl ön tahsis izni alındı ve imar tadilatına yönelik çalışmalar devam ediyor. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek otoparkı yakında hizmet vermeye başlayacak. Marmaris Devlet Hastanesi önümüzdeki günlerde ilk hasta kabulünü yapacak. Menteşe Devlet Hastanesinin bulunduğu mevcut 45 dönümlük arsa içinde boş bulunan ve yıkılması planlanan alanların yıkılarak 150 yataklı Menteşe Devlet Hastanesi binasının yatırım planına alınması ile ilgili Sağlık Bakanlığımız Yatırımlar Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunuldu."

        Kadem Mete, üniversite öğrencilerinin faydalanması için Muğla ve Marmaris'te 5 yıldızlı otel konforunda yeni yurtların da bu yıl hizmet vereceğini anlatarak, sağlık, spor, eğitim, enerji, karayolları alanında yürütülen çalışmaların da hızla devam ettiğini ifade etti.

        Programa, AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ile partililer ve basın mensupları katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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