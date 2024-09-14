Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Bodrumİlçe
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mert Bulut
Sipay Bodrum FK: Sousa, Dimitrov, Puşcaş, Ajeti, Riberio, Üzeyir Ergün, Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Ege Bilsel (Dk. 42 Seferi), Cenk Şen
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Berat Ayberk Özdemir, Opoku, Lima, Serdar Gürler, Kemen, Piatek, Berkay Özcan, Hamza Güreler, Deniz Türüç, Figueiredo
MUĞLA
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