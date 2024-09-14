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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 21:07 Güncelleme: 14.09.2024 - 21:07
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Bodrumİlçe

        Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mert Bulut

        Sipay Bodrum FK: Sousa, Dimitrov (Dk. 85 Haqi Osman), Puşcaş (Dk. 64 Ahmet Aslan), Ajeti, Fredy, Üzeyir Ergün, Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Ege Bilsel (Dk. 42 Seferi), Cenk Şen

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Berat Ayberk Özdemir, Opoku, Lima, Serdar Gürler (Dk. 77 Davidson), Kemen (Dk. 86 Duarte), Piatek, Berkay Özcan (Dk. 76 Crespo), Hamza Güreler, Deniz Türüç, Figueiredo (Dk. 66 Pelkas)

        Gol: Dk. 90 Duarte (RAMS Başakşehir)

        Kırmızı kartlar: Dk. 59 Fredy (Sipay Bodrum FK), Dk. 75 Pelkas (RAMS Başakşehir)

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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