Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı

        Muğla'da, Datça, Marmaris ve Milas açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 00:05 Güncelleme: 15.09.2024 - 00:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da, Datça, Marmaris ve Milas açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi Akçalı Adası açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik helikopteri ve 3 bot sevk edildi.

        Ekipler, deniz yüzeyinde 15, lastik bot içinde de 2'si çocuk 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Marmaris ilçesi Armella Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu ve dalış timi görevlendirildi.

        Ekipler, karada 3'ü çocuk 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Milas ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik uçağı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen sahil güvenlik botu, hareket halindeki botu durdurarak içindeki 2'si çocuk 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aslantepe'de resital!
        Aslantepe'de resital!
        Arif Güran: Akraba bile olsa bu işten vazgeçmem
        Arif Güran: Akraba bile olsa bu işten vazgeçmem
        "Galatasaray için kara göründü"
        "Galatasaray için kara göründü"
        Evine icra memuru gönderen ev sahibini yaraladı
        Evine icra memuru gönderen ev sahibini yaraladı
        'Ukrayna'ya izin verilirse askeri yanıt gelir'
        'Ukrayna'ya izin verilirse askeri yanıt gelir'
        Fren yerine gaza basınca
        Fren yerine gaza basınca
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi
        Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Sahnede yumruklu kavga
        Sahnede yumruklu kavga
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü

        Benzer Haberler

        Bodrum FK - Başakşehir FK: 0-1
        Bodrum FK - Başakşehir FK: 0-1
        Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir maçının ardından
        Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Bodrum'da 76 kaçak göçmen yakalandı, 38'i kurtarıldı
        Bodrum'da 76 kaçak göçmen yakalandı, 38'i kurtarıldı
        AK Parti Muğla milletvekilleri kentte yürütülen yatırımları anlattı
        AK Parti Muğla milletvekilleri kentte yürütülen yatırımları anlattı