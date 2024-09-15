Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı

Muğla'da, Datça, Marmaris ve Milas açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi Akçalı Adası açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik helikopteri ve 3 bot sevk edildi.

Ekipler, deniz yüzeyinde 15, lastik bot içinde de 2'si çocuk 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

Marmaris ilçesi Armella Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu ve dalış timi görevlendirildi.