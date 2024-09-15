Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da Erasmus öğrencilerinin katıldığı temizlikte 175 kilo atık toplandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Erasmus öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kıyı ile deniz dibi temizliğinde, 175 kilogram atık toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 15:25 Güncelleme: 15.09.2024 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da Erasmus öğrencilerinin katıldığı temizlikte 175 kilo atık toplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Erasmus öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kıyı ile deniz dibi temizliğinde, 175 kilogram atık toplandı.

        Bodrum Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Bitez sahilinde düzenlenen etkinliğe, çeşitli ülkelerden Bodrum'a gelen Erasmus öğrencileri ve gönüllü dalış ekipleri katıldı.

        Temizlikte denizden 120 kilogram, kıyıdan ise 55 kilogram atık toplandı. Bitez Üç Fidan Parkı önünde sergilenen atıkların bir kısmı farkındalık oluşturmak için Bitez Üç Fidan Parkına yerleştirilen Atık Malzeme Depolama Heykeli'ne atıldı. Kalan atıklar da Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.

        Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, gazetecilere, farkındalık oluşturmak adına güzel bir çalışma yapıldığını söyledi.

        Verdikleri destekten dolayı Erasmus öğrencilerine teşekkür eden Aksu, "Her zaman dediğimiz gibi keşke bu görüntüler olmasa. Ama maalesef oluyor. Biz de temizlemeye, atmamaları için uyarmaya devam ediyoruz." ifadelerini kulandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz ise İspanya, İtalya, Fransa ve Trabzon'dan gelen öğrencilerin katılımıyla çevre, kıyı temizliği yaptıklarını kaydetti.

        Program, toplu fotoğraf çekimi ve Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediyelerin dağıtılmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sakarya'da fabrikada patlama! 21 yaralı var
        Sakarya'da fabrikada patlama! 21 yaralı var
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        KPSS'de ilginç anlar: Altın kolyesi için sınava girmedi
        KPSS'de ilginç anlar: Altın kolyesi için sınava girmedi
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Meteoroloji ve AFAD'dan art arda uyarılar
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Meteoroloji ve AFAD'dan art arda uyarılar
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        En sağlıklı 10 sebze!
        En sağlıklı 10 sebze!
        Aracı muayenesiz, ehliyeti yetersiz! Kazaya neden olan minibüs sürücüsü yine yollarda
        Aracı muayenesiz, ehliyeti yetersiz! Kazaya neden olan minibüs sürücüsü yine yollarda
        Kasımpaşa - Fenerbahçe | MUHTEMEL 11'LER
        Kasımpaşa - Fenerbahçe | MUHTEMEL 11'LER
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        '1000 kişi arasından seçildim'
        '1000 kişi arasından seçildim'

        Benzer Haberler

        Karya'nın "kutsal alanı"nda Geleceğe Miras Projesi ile çalışmalar hızlandı
        Karya'nın "kutsal alanı"nda Geleceğe Miras Projesi ile çalışmalar hızlandı
        Bodrum FK kayıplarda
        Bodrum FK kayıplarda
        Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı
        Bodrum FK - Başakşehir FK: 0-1
        Bodrum FK - Başakşehir FK: 0-1
        Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir maçının ardından
        Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig