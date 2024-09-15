Fethiye açıklarında su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, 24 metrelik teknenin Kızılada açıklarında su aldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
İçerisinde 3 kişi bulunan tekne, yapılan onarımın ardından "KIYEM-5" hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, Karagözler Mahallesi'ndeki limana yanaştırıldı.
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