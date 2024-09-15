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        Fethiye açıklarında su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 17:39 Güncelleme: 15.09.2024 - 17:44
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        Fethiye açıklarında su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, 24 metrelik teknenin Kızılada açıklarında su aldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

        İçerisinde 3 kişi bulunan tekne, yapılan onarımın ardından "KIYEM-5" hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, Karagözler Mahallesi'ndeki limana yanaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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