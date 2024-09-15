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        Bodrum açıklarında 102 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botlarda 102 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 21:53 Güncelleme: 15.09.2024 - 22:04
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        Bodrum açıklarında 102 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botlarda 102 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından farklı zamanlarda 3 lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan 3 lastik botta, 50'si çocuk 102 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ekipler ayrıca Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 1 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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