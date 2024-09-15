Bodrum açıklarında 102 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından farklı zamanlarda 3 lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

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