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        17. Uluslararası Channel Regatta Yelkenli Yat Yarışları, Marmaris'te tamamlandı

        Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Channel Regatta 2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:34 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:34
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        17. Uluslararası Channel Regatta Yelkenli Yat Yarışları, Marmaris'te tamamlandı
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        Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Channel Regatta 2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı.

        Yarışlara Türkiye'den 7, Yunanistan'dan 6 ve Rusya'dan 2 olmak üzere toplam 15 yat ile 90 sporcu katıldı.

        Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içinde start vermesinin ardından Ekincik Koyu'ndan hareket ederek Marmaris Körfezi'nde finişe ulaştı.

        Organizasyonda sınıflarına göre ilk üç dereceyi elde eden yatlar ve kaptanları şöyle:

        ORC-1

        1- Anyway-Sec (David Tsogoev)

        2- Farraway (Zafer Öznur)

        3- Matrak2 (Orhan Özdaş)

        ORC-2

        1- İskorpit (Bülent Çelik)

        2- Exit (Emre Derman)

        3- Blue Shark (Manolis Spyridis)

        ORC-3

        1- Apollon (Kostas İmsiridis)

        2- Mousmoulo (Nikos Koumnakis)

        3- Armida (George Michalakis)

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