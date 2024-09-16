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        Datça'da bir kişi apart dairesinde ölü bulundu

        Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi kiraladığı apart dairesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 18:28 Güncelleme: 16.09.2024 - 18:28
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        Datça'da bir kişi apart dairesinde ölü bulundu
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        Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi kiraladığı apart dairesinde ölü bulundu.

        İskele Mahallesi'ndeki apartta kalan 59 yaşındaki Ahmet Dursun Özkan'dan haber alamayan arkadaşları Özkan'ın odasına girdi.

        Özkan'ı hareketsiz bulan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince hayatını kaybettiği belirlenen Özkan'ın şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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