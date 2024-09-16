Datça'da bir kişi apart dairesinde ölü bulundu
Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi kiraladığı apart dairesinde ölü bulundu.
Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi kiraladığı apart dairesinde ölü bulundu.
İskele Mahallesi'ndeki apartta kalan 59 yaşındaki Ahmet Dursun Özkan'dan haber alamayan arkadaşları Özkan'ın odasına girdi.
Özkan'ı hareketsiz bulan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince hayatını kaybettiği belirlenen Özkan'ın şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.
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