Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Interpol tarafından dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli Bodrum'da yakalandı

        Muğla'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 21:41 Güncelleme: 16.09.2024 - 21:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Interpol tarafından dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli Bodrum'da yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

        Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Fransa'da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan B.Y'nin Bodrum'da tatil yaptığı bilgisine ulaştı.

        Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde ilçedeki bir villaya düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan B.Y, Fransa'ya iade süreci işlemleri kapsamında adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        Trafikte makas atan sürücü gözaltında
        Trafikte makas atan sürücü gözaltında
        'Türkiye bizim dostumuz'
        'Türkiye bizim dostumuz'
        Beşiktaş'tan MHK'ya hakem tepkisi!
        Beşiktaş'tan MHK'ya hakem tepkisi!
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Çelik'ten gündeme ilişkin açıklamalar
        Çelik'ten gündeme ilişkin açıklamalar
        16 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        16 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        "Mourinho'dan öğrendiğim en büyük ders..."
        "Mourinho'dan öğrendiğim en büyük ders..."
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar

        Benzer Haberler

        İnterpol'ün 'Kırmızı Bülten'le aradığı dolandırıcılık şüphelisi Muğla'da ya...
        İnterpol'ün 'Kırmızı Bülten'le aradığı dolandırıcılık şüphelisi Muğla'da ya...
        Datça'da bir kişi apart dairesinde ölü bulundu
        Datça'da bir kişi apart dairesinde ölü bulundu
        Yolcu gemisi Marella Discovery "ana limanı" Marmaris'e 1801 yolcusuyla geld...
        Yolcu gemisi Marella Discovery "ana limanı" Marmaris'e 1801 yolcusuyla geld...
        Muğlaspor seriye bağladı
        Muğlaspor seriye bağladı
        Fethiyespor hayata döndü
        Fethiyespor hayata döndü
        Bodrum'da 50'si çocuk, 102 kaçak göçmen yakalandı
        Bodrum'da 50'si çocuk, 102 kaçak göçmen yakalandı