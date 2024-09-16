Interpol tarafından dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli Bodrum'da yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Fransa'da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan B.Y'nin Bodrum'da tatil yaptığı bilgisine ulaştı.

Muğla'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

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