Muğla'da bebeğin ormana terk edilmesine ilişkin 2 şüpheliye gözaltı

Ekipler, şüpheliler S.M. ve R.S'yi gözaltına aldı. Biri kadın olan söz konusu 2 zanlının jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir bebeğin ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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