Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Öksüz ve işitme engelli Özbek çocuk Türkiye'de sağlığına kavuştu

        OSMAN AKÇA - Muğla'da, işitme ve konuşma kaybıyla doğan 7 yaşındaki Özbekistan uyruklu Mubina Khoshimbetova, koklear implant (biyonik kulak) ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 13:52 Güncelleme: 17.09.2024 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öksüz ve işitme engelli Özbek çocuk Türkiye'de sağlığına kavuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        OSMAN AKÇA - Muğla'da, işitme ve konuşma kaybıyla doğan 7 yaşındaki Özbekistan uyruklu Mubina Khoshimbetova, koklear implant (biyonik kulak) ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

        Özbekistan'da 2017'de dünyaya gelen Mubina'nın engeli, doğumunun ardından sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede anlaşıldı. Bunun üzerine babası, Mubina ve annesini terk etti.

        Mubina 3 yaşındayken annesi ve teyzesi ile Marmaris'e tatile geldi. Annesi, Mubina'yı teyzesine ve onun Marmaris'te tanıştığı arkadaşı Bayram Yeter'e bırakıp ülkesine döndü. Annenin bir süre sonra hayatını kaybetmesi üzerine, çocuğun bakımını o günden sonra taksi şoförü olan Yeter üstlendi.

        Doktorlar, minik kızın tam olarak sağlığına kavuşabilmesi için koklear implant ameliyatı olması gerektiğini söyledi.

        Aynı zamanda konuşma engelli olan Mubina'nın, Yeter tarafından maddi yetersizlikler nedeniyle yaptıramadığı ameliyatı, ilçede yaşayan AK Parti Muğla İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Psikolog Tuğçe Kandemir'in girişimleriyle gerçekleştirildi.

        Kandemir ve AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, konuyu Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile paylaştı.

        Gerekli girişimlerin ardından Mubina'ya, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Özgür Yiğit tarafından 3,5 saat süren başarılı bir ameliyatla koklear implant iç ünitesi takıldı ve 5 gün sonra taburcu edildi.

        Çocuğun ameliyat yaralarının iyileşmesinin ardından cihazın dış ünitesinin de takılarak çalıştırılacağı ve duyma yetisine kavuşmasıyla rehabilitasyon sürecinin başlayacağı belirtildi.

        - "Bundan sonra önemli olan rehabilitasyon süreci"

        Tuğçe Kandemir, AA muhabirine, sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyledi.

        Mubina'nın bakımını üstlenen Yeter'in kendilerine ulaştığını ve durumundan bahsettiğini belirten Kandemir, şöyle devam etti:

        "Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Neler yapabiliriz diye araştırma içine girdik. İl Başkanımız Gültekin Akça, milletvekillerimiz Kadem Mete ve Yakup Otgöz ile Genel Başkan Yardımcımız, Sosyal Politikalar Başkanımız Fatma Betül Sayan Kaya'ya da destekleri için çok teşekkür ediyorum. Mubina ameliyatını oldu. Cihazın iç ünitesi takıldı, dış ünitesinin de takılmasının ardından 1 ay sonra tam anlamıyla duymaya başlayacak. Umuyorum onun duyduğu günleri göreceğiz. Bundan sonra önemli olan rehabilitasyon süreci."

        Bayram Yeter de Mubina'nın tedavisine vesile olduğu için Tuğçe Kandemir'e teşekkür etti.

        Mubina'ya 3 yaşından beri baktığını ifade eden Yeter, "Beni babası olarak biliyor. Annesi 2023'te vefat etti. Onu evladım gibi benimsedim. Tuğçe Hanım'a, İl Başkanı Gültekin Akça'ya ve Fatma Betül Sayan Kaya'ya yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

        Yeter, çocuğun teyzesinin Marmaris'te yaşamaya devam ettiğini, Mubina'nın sağlık durumuyla daha çok kendisinin ilgilendiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Son 200 yılın en etkili yağışı!
        Son 200 yılın en etkili yağışı!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi

        Benzer Haberler

        Muğla'da bebeğin ormana terk edilmesine ilişkin 2 şüpheliye gözaltı
        Muğla'da bebeğin ormana terk edilmesine ilişkin 2 şüpheliye gözaltı
        Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 881 yolcu geldi
        Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 881 yolcu geldi
        Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ/PDY üyesi ile 4 organizatör yakalan...
        Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ/PDY üyesi ile 4 organizatör yakalan...
        Marmaris'te kamyonetin gizli bölmesinde 5 kaçak göçmen yakalandı
        Marmaris'te kamyonetin gizli bölmesinde 5 kaçak göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Interpol tarafından dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli...
        Interpol tarafından dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli...