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        Muğla'ya hayırseverler tarafından kazandırılan 51'inci okul Bodrum'da açıldı

        Muğla'ya hayırseverler tarafından kazandırılan 51'inci okul Bodrum'da açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 14:34 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:01
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        Muğla'ya hayırseverler tarafından kazandırılan 51'inci okul Bodrum'da açıldı
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        Muğla'ya hayırseverler tarafından kazandırılan 51'inci okul Bodrum'da açıldı.

        Güvercinlik Mahallesi'ndeki açılış törenine Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Bodrum Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanı Raşit Gödelek, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Arslan Korkmaz, hayırsever Sudi Özkan ve kızı Venüs Neslihan Özkan, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören 2/A sınıfı öğrencisi Recep Efe Ülkü'nün okuduğu "Okul Türküsü" isimli şiirinin okunması ve halk oyunları gösterisi ile devam etti.

        Vali Akbıyık, törende yaptığı konuşmada, eğitime yapılan katkıların çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Hayırsever Sudi Özkan'ın Muğla'ya 3'üncü okul katkısını yaptığını ifade eden Vali Akbıyık, eğitime yaptığı desteklerden dolayı kendisine teşekkür etti.

        Kitap insanı, insan dünyayı değiştirir düşüncesiyle "Bir Kitap Bir İnsan" projesinin ve Muğla'da kitap okuma seferberliğinin başladığını belirten Akbıyık, hayırsever Sudi Özkan ve protokol üyeleri öğrencilere kitap dağıttı.

        Hayırsever Sudi Özkan da eğitim ve öğretimin önemine değinerek, Muğla'ya su ürünleri üniversitesi kazandırmak için de çalışmalara başladığını ifade etti.

        Kurdele kesiminin ardından Muğla Valisi İdris Akbıyık, hayırsever Sudi Özkan'a günün anısına teşekkür plaketi takdim etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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