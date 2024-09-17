Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon tanıtım toplantısı yapıldı.

Perdelerini açmaya hazırlanan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon tanıtım toplantısı, Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Bodrum Belediye Başkan Vekili Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni, Yazar, Yönetmen ve Oyuncu Metin Zakoğlu, Şehir Tiyatroları oyuncuları, belediye birim müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Zakoğlu, yaptığı konuşmada, Bodrum Belediye Tiyatrosu'nun bu yıl art arda dört oyunla perde açacağını söyledi.

İlçede 12 ay perdenin kapanmayacağını ifade eden Zakoğlu, "Yazın da bulduğumuz boş alanlarda, parklarda, bahçelerde tüm oyunlarımızı döndüreceğiz. Ekimden itibaren Bodrumlular tiyatroya doyacak. Bodrum'da tiyatro konuşulacak." dedi. Zakoğlu, tiyatroyu köylere ve Bodrum'da yaşayan engelli vatandaşlara götürmek istediklerini de vurguladı. Emel Çakaloğlu da Bodrum'da tiyatrolu günlerinin başlayacağını belirterek, "Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrolarımızda yenilikler yaptık. Sanatın toplumsal refah üzerindeki olumlu etkilerini göz önünde bulundurarak Bodrum'u bir sanat merkezi haline getirmek istiyoruz. Bodrum'da perdeler hiç kapanmasın, sanatın ışığı hep yanımızda olsun." ifadesini kullandı.