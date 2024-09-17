Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon tanıtım toplantısı yapıldı

        Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon tanıtım toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 15:40 Güncelleme: 17.09.2024 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon tanıtım toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon tanıtım toplantısı yapıldı.

        Perdelerini açmaya hazırlanan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon tanıtım toplantısı, Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Toplantıya Bodrum Belediye Başkan Vekili Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni, Yazar, Yönetmen ve Oyuncu Metin Zakoğlu, Şehir Tiyatroları oyuncuları, belediye birim müdürleri ve basın mensupları katıldı.

        Zakoğlu, yaptığı konuşmada, Bodrum Belediye Tiyatrosu'nun bu yıl art arda dört oyunla perde açacağını söyledi.

        İlçede 12 ay perdenin kapanmayacağını ifade eden Zakoğlu, "Yazın da bulduğumuz boş alanlarda, parklarda, bahçelerde tüm oyunlarımızı döndüreceğiz. Ekimden itibaren Bodrumlular tiyatroya doyacak. Bodrum'da tiyatro konuşulacak." dedi.

        Zakoğlu, tiyatroyu köylere ve Bodrum'da yaşayan engelli vatandaşlara götürmek istediklerini de vurguladı.

        Emel Çakaloğlu da Bodrum'da tiyatrolu günlerinin başlayacağını belirterek, "Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrolarımızda yenilikler yaptık. Sanatın toplumsal refah üzerindeki olumlu etkilerini göz önünde bulundurarak Bodrum'u bir sanat merkezi haline getirmek istiyoruz. Bodrum'da perdeler hiç kapanmasın, sanatın ışığı hep yanımızda olsun." ifadesini kullandı.

        Sezon açılışı 1 Ekim'de Metin Zakoğlu'nun Neşeli Gazino'su ile yapılacak. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları Oyun Programında 1 Aralık'a kadar dört oyun tiyatro severlerin beğenisine sunulacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        "Her şey yolunda"
        "Her şey yolunda"
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi

        Benzer Haberler

        Muğla'ya hayırseverler tarafından kazandırılan 51'inci okul Bodrum'da açıld...
        Muğla'ya hayırseverler tarafından kazandırılan 51'inci okul Bodrum'da açıld...
        Öksüz ve işitme engelli Özbek çocuk Türkiye'de sağlığına kavuştu
        Öksüz ve işitme engelli Özbek çocuk Türkiye'de sağlığına kavuştu
        Muğla'da bebeğin ormana terk edilmesine ilişkin 2 şüpheliye gözaltı
        Muğla'da bebeğin ormana terk edilmesine ilişkin 2 şüpheliye gözaltı
        Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 881 yolcu geldi
        Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 881 yolcu geldi
        Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ/PDY üyesi ile 4 organizatör yakalan...
        Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ/PDY üyesi ile 4 organizatör yakalan...
        Marmaris'te kamyonetin gizli bölmesinde 5 kaçak göçmen yakalandı
        Marmaris'te kamyonetin gizli bölmesinde 5 kaçak göçmen yakalandı