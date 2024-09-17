Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Ula ilçesinde 5 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı.
Muğla'nın Ula ilçesinde 5 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri kapalı kasa kamyonetle Marmaris'e düzensiz göçmen taşındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.
Gökova Kavşağı'nda durdurulan araçta yapılan aramada 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.
Kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen 5 organizatör ise gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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