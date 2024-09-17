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        Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Ula ilçesinde 5 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 20:40 Güncelleme: 17.09.2024 - 20:40
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        Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Ula ilçesinde 5 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri kapalı kasa kamyonetle Marmaris'e düzensiz göçmen taşındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

        Gökova Kavşağı'nda durdurulan araçta yapılan aramada 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen 5 organizatör ise gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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