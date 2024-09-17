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        Özel bireyler Avrupa Hareketlilik Haftası'nda dans etti

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında özel bireylerle dans etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 20:57 Güncelleme: 17.09.2024 - 21:57
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        Özel bireyler Avrupa Hareketlilik Haftası'nda dans etti
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında özel bireylerle dans etkinliği düzenlendi.

        Ortaca Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte rehber öğretmenleri tarafından yapılan kareografi eşliğinde özel bireyler dans etti.

        Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, hareketlilik haftasında anı olarak çiçek ve ağaç fidanı dikimi de yaptıklarını belirterek, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlık için daha aktif olma konusunda etkinliklerin süreceğini söyledi.

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