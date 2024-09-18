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        Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, oyuncularına güveniyor:

        Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, oyuncularına güvendiğini ve yeşil-beyazlı ekibin ligin ilerleyen haftalarında çok iyi yerlerde olacağına inandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 13:11 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:11
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        Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, oyuncularına güveniyor:
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        Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, oyuncularına güvendiğini ve yeşil-beyazlı ekibin ligin ilerleyen haftalarında çok iyi yerlerde olacağına inandığını söyledi.

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cuma günü Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Sipay Bodrum FK, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

        Yeşil-beyazlı ekibin Bodrum İlçe Stadı'nda basına açık gerçekleştirdiği antrenmanı kulüp başkanı Fikret Öztürk, asbaşkan Selahattin Polat, yönetim kurulu üyeleri Ali Şafak Öztürk, Aşkın Demir ve İsmail Erdoğan da izledi. Başkan Öztürk ve yöneticiler, takıma moral konuşması yaptı.

        Öztürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ilk yarısını iyi bir noktada tamamlamak istediklerini söyledi.

        RAMS Başakşehir maçında takımın motivasyonunu çok iyi gördüğünü belirten Öztürk, "Arkadaşlarımızın son maçta takım olduğunu gördük. Onlara inanıyorum ve önümüzdeki maçlarda Sipay Bodrum FK olarak çok iyi yerlerde olacağımıza içten inancımı tekrar etmek istiyorum." dedi.

        Teknik direktör İsmet Taşdemir de Başakşehir'e karşı iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ancak sahadan puansız ayrıldıklarını, bunun kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

        Taşdemir, "Yeni gelen oyuncuların takıma tam adapte olamamaları, takımımızda çok az antrenman yapmaları belki de son maçta koparabileceğimiz noktaları getirmedi." diye konuştu.

        Takımın yeni transferi Taulant Seferi ise geldiği ilk günden itibaren takımın motivasyonunu çok yüksek gördüğünü ifade etti.

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