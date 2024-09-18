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        "Mein Schiff 5" kruvaziyeri Bodrum Limanı'na demirledi

        Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 16:46 Güncelleme: 18.09.2024 - 16:54
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        "Mein Schiff 5" kruvaziyeri Bodrum Limanı'na demirledi
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        Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Kuşadası Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 295 metrelik kruvaziyer, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı. Gemide, çoğu Alman 2 bin 491 yolcu ve 916 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Bodrum Çarşısı, Kale Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi'ni gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Bazı turistler bisikletleriyle şehir turu yaptı.

        Geminin, Bodrum'un ardından Mikonos Adası'na hareket edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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