"Mein Schiff 5" kruvaziyeri Bodrum Limanı'na demirledi

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Bodrum Çarşısı, Kale Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi'ni gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Bazı turistler bisikletleriyle şehir turu yaptı.

Kuşadası Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 295 metrelik kruvaziyer, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı. Gemide, çoğu Alman 2 bin 491 yolcu ve 916 personelin bulunduğu belirtildi.

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